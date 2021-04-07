Рязанский Лесопарк готовится к паводку

Территорию МАУК «Лесопарк» готовят к возможному подтоплению грунтовыми водами: в настоящее время проводится демонтаж и вывоз оборудования, подготовка сетей электроснабжения, контроль за состоянием водоотводящих каналов. Ежедневно специалисты проверяют уровень воды.

Об этапах подготовки сообщает пресс-служба администарции города.

В настоящее время торговые объекты временно приостановили работу, оснащение из домиков продолжают вывозить, лавочки и урны убирают с территории. Все оборудование переместили в безопасное место, спортивное оборудование из Центра уличного спорта «Под мостом» домонтировали, установили систему откачки грунтовых вод.

Электропроводку перенесли на безопасную высоту. Световую иллюминацию отключат при подходе вод непосредственно к территории, в этом случае электроснабжение Лесопарка и Центра уличного спорта «Под мостом» временно прекратят.

За развитием событий круглосуточно следят городские службы: МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», МБУ «ДБГ», МП «Водоканал», МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети».

В настоящее время Центр уличного спорта «Под мостом» работает в штатном режиме. В случае подтопления его работа временно приостановится. Информация об этом будет опубликована в группе Лесопарка «ВКонтакте» и на официальном сайте.