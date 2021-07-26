Рязанский избирком зарегистрировал представителей КПРФ и ЛДПР кандидатами на выборах в Госдуму

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В понедельник, 26 июля, избирательная комиссия Рязанской области приняла решения о регистрации кандидатами в депутаты Госдумы представителей двух партий — КПРФ и ЛДПР.

От ЛДПР зарегистрировали Максима Мустафина,избирательный округ №156, и Александра Шерина, округ №157. Их соперниками в округах станут соответственно Олег Струков и Евгений Морозов.

Зарегистрирован уполномоченный представитель по финансовым вопросам, дано разрешение на открытие специального избирательного счета региональному отделению политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Рязанской области.