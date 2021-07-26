25.3 C
Рязань
Понедельник, 26 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПолитика

Рязанский избирком зарегистрировал представителей КПРФ и ЛДПР кандидатами на выборах в Госдуму

7info
Рязанский избирком зарегистрировал представителей КПРФ и ЛДПР кандидатами на выборах в Госдуму
- Advertisement -

В понедельник, 26 июля, избирательная комиссия Рязанской области приняла решения о регистрации кандидатами в депутаты Госдумы представителей двух партий — КПРФ и ЛДПР.

От ЛДПР зарегистрировали Максима Мустафина,избирательный округ №156, и Александра Шерина, округ №157. Их соперниками в округах станут соответственно Олег Струков и Евгений Морозов.

Зарегистрирован уполномоченный представитель по финансовым вопросам, дано разрешение на открытие специального избирательного счета региональному отделению политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Рязанской области.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]