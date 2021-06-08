Рязанский депутат обратился в прокуратуру из-за выбросов «Водоканала»

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Депутат Облдумы Григорий Парсентьев направил обращение прокурору Рязанской области Ивану Панченко. Оно касается соблюдения «Водоканалом» природоохранного законодательства, сообщил парламентарий на своей странице ВКонтакте.

Напомним, в 2020 году специалисты Росприроднадзора зафиксировали на канализационно-насосной станции №4 предприятия превышение по выбросам аммиака и фенола. В марте 2021 года похожие нарушения были выявлены на других канализационно-насосных станциях. На этот раз обнаружены превышения ПДК сероводорода.

Парсентьев отметил, что ответ чиновников «Водоканала» на его обращение говорит о нежелании менять ситуацию к лучшему.