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Вторник, 8 июня, 2021
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Рязанский депутат обратился в прокуратуру из-за выбросов «Водоканала»

7info7
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Депутат Облдумы Григорий Парсентьев направил обращение прокурору Рязанской области Ивану Панченко. Оно касается соблюдения «Водоканалом» природоохранного законодательства, сообщил парламентарий на своей странице ВКонтакте.

Напомним, в 2020 году специалисты Росприроднадзора зафиксировали на канализационно-насосной станции №4 предприятия превышение по выбросам аммиака и фенола. В марте 2021 года похожие нарушения были выявлены на других канализационно-насосных станциях. На этот раз обнаружены превышения ПДК сероводорода.  

Парсентьев отметил, что ответ чиновников «Водоканала» на его обращение говорит о нежелании менять ситуацию к лучшему.

Считаю, что все предприятия региона должны провести аудит своей деятельности с точки зрения выполнения природоохранного законодательства. И муниципальные, и федеральные, и коммерческие, — добавил депутат.

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