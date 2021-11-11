Рязанский цирк рассказал о новых правилах посещения представлений

На странице Рязанского цирка ВКонтакте опубликованы новые правила посещения представлений из-за коронавирусных ограничений. Публикуем текст поста.

На основании Распоряжения Губернатора Рязанской области № 316-рг от 28.10.2021 г. в части п. 12.1 ⠀

Установить, что с 30 октября по 15 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, цирков допускается с предъявлением документа, удостоверяющего личность при наличии у таких граждан: ⠀

либо QR-кода, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или однокомпонентной вакцины; ⠀

либо QR-кода или справки медицинской организации, которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев; ⠀

либо справки медицинской организации, подтверждающей получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины; ⠀

либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний и отрицательного результата ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.⠀

Просим Вас заранее подготовить вышеуказанные документы.⠀

Посещение представлений несовершеннолетними (не достигшими возраста 18 лет) возможно только в сопровождении совершеннолетнего взрослого.

График переноса представлений (все ранее приобретенные билеты действительны): ⠀⠀

с 30 октября в 17.00 на 12 ноября в 18.00⠀

с 30 октября 13.00 на 13.11 в 13.00⠀

с 31 октября 13.00 на 14.11 в 13.00⠀

Возврат билетов на перенесенные мероприятия не осуществляется согласно пункту 6 статьи 28 Закона о защите прав потребителя; Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 442 (с последующими изменениями и дополнениями).⠀

Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства.