Рязанский блогер снял видео из бомбоубежища бывшей кинокопировальной фабрики

- Advertisement -

Рязанский блогер Денис Мирушкин снял видео из бомбоубежища кинокопировальной фабрики на Московском шоссе. Соответствующий ролик появился на его Youtube-канале в понедельник, 26 апреля.

Мужчина специализируется на истории Рязани и выпускает ролики об интересных фактах и прошлом города.

— Говорили, что бомбоубежища не существует. Якобы, его залили бетоном и объект погиб. Но мы его нашли! Бомбоубежище существует с 1960-х годов, — написал Денис Мирушкин в описании к видео.

Мужчина отметил, что ремонт не проводили с самого строительства здания. При этом стены и объекты внутри сохранились в хорошем виде.

Фабрика действовала вплоть до 2000-х годов, однако через три года здание практически опустело. Первые этажи начала сдавать в аренду, а в 2013 году строение снесли и построили на его месте жилой комплекс. При этом подземелье сохранилось.