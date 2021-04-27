Рязанский блогер снял видео из бомбоубежища бывшей кинокопировальной фабрики

Рязанский блогер Денис Мирушкин снял видео из бомбоубежища кинокопировальной фабрики на Московском шоссе. Соответствующий ролик появился на его Youtube-канале в понедельник, 26 апреля.
Мужчина специализируется на истории Рязани и выпускает ролики об интересных фактах и прошлом города.
Мужчина отметил, что ремонт не проводили с самого строительства здания. При этом стены и объекты внутри сохранились в хорошем виде.
Фабрика действовала вплоть до 2000-х годов, однако через три года здание практически опустело. Первые этажи начала сдавать в аренду, а в 2013 году строение снесли и построили на его месте жилой комплекс. При этом подземелье сохранилось.