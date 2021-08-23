Рязанский бизнес собрали на тренинг в необычном формате

19 августа в бизнес-комплексе «Окская жемчужина» проведено совместное мероприятие Рязанского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Центра «Мой бизнес» при поддержке Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области. Мероприятие прошло в новом формате Business CAMP.
Деловая программа дня была очень насыщенной. В самом начале с приветственным словом к присутствующим предпринимателям обратилась Нина Соломонова – заместитель министра промышленности и экономического развития. Она рассказала о реализуемых в регионе мерах поддержки малого и среднего предпринимательства:
- снижение налоговой нагрузки;
- льготные микрозаймы;
- услуги Центра «Мой бизнес»;
- гранты для социальных предприятий до 500 тыс. рублей.
На мероприятие был приглашён ведущий спикер России Владимир Якуба, который зарядил всех присутствующих импульсом работать над собой и своими эмоциями.
Во второй части тренинга выступили представители УФНС России по Рязанской области и Рязанского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».