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Понедельник, 23 августа, 2021
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Рязанский бизнес собрали на тренинг в необычном формате

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Рязанский бизнес собрали на тренинг в необычном формате

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19 августа в бизнес-комплексе «Окская жемчужина» проведено совместное мероприятие Рязанского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Центра «Мой бизнес» при поддержке Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области. Мероприятие прошло в новом формате Business CAMP.

Деловая программа дня была очень насыщенной. В самом начале с приветственным словом к присутствующим предпринимателям обратилась Нина Соломонова – заместитель министра промышленности и экономического развития. Она рассказала о реализуемых в регионе мерах поддержки малого и среднего предпринимательства:

  • снижение налоговой нагрузки;
  • льготные микрозаймы;
  • услуги Центра «Мой бизнес»;
  • гранты для социальных предприятий до 500 тыс. рублей.

На мероприятие был приглашён ведущий спикер России Владимир Якуба, который зарядил всех присутствующих импульсом работать над собой и своими эмоциями.

Эмоциональный интеллект – очень важная составляющая в жизни современного человека. Тренинг получился живым, информативным и полезным для каждого из присутствующих, – прокомментировала Лариса Сидоренко, директор Центра «Мой бизнес»

Во второй части тренинга выступили представители УФНС России по Рязанской области и Рязанского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

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