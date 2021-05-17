Рязанских предпринимателей приглашают узнать о Системе быстрых платежей

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20 мая в 10:30 пройдет онлайн-сессия для предпринимателей «Возможности и преимущества Системы быстрых платежей (СБП) для малого и среднего бизнеса».

Эксперты Банка России, представители Национальной системы платежных карт, коммерческих банков и бизнеса, уже реализовавшие оплату через СБП, расскажут о том, какие возможности Система дает бизнесу и клиентам, какие варианты оплаты через СБП существуют, на что следует обратить внимание.

Продолжительность вебинара — 1,5 часа. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на площадке iMind. Для подключения необходимо пройти по ссылке. В поле «ID мероприятия» ввести значение 933-657-040, нажать кнопку «Продолжить», выбрать вкладку «Я не зарегистрирован в системе». После этого в поле «Имя» ввести наименование своей организации или предприятия и нажать кнопку «Войти в мероприятие».

Система быстрых платежей – важнейший инфраструктурный проект, который позволяет повысить доступность финансовых услуг для населения и поддержать развитие конкуренции на финансовом рынке. Оператором и расчетным банком системы является Банк России. Сегодня к ней присоединились уже более 200 коммерческих банков, включая региональные. При оплате через СБП деньги на счет компании поступают практически мгновенно. Кроме того, она помогает минимизировать издержки бизнеса: комиссия существенно ниже, чем при традиционном торговом эквайринге.