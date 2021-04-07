Рязанские журналисты могут принять участие в конкурсе «Семья и будущее России»

О старте Всероссийского конкурса для журналистов «Семья и будущее России» – 2021 сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс проводится Фондом Андрея Первозванного при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, фонда целевого капитала «Истоки».

Принять участие могут творческие коллективы зарегистрированных СМИ или отдельных журналистов, освещающих тему семьи. Также заявку могут подать представители вузов.

Победителей выберут в следующих номинациях:

— печатные СМИ,

— радио,

— телевидение,

— интернет-СМИ,

— социальные проекты,

— научные работы

Общий призовой фонд конкурса составит около 2 000 000 рублей.

Подать заявку на участие можно до 25 июня 2021 года.

Список участников опубликуют на официальном сайте фонда 10 августа. 10 сентября оргкомитет выберет финалистов, которые смогут поехать в Москву участия в трехдневной практической конференции и церемонии награждения.

Отметим, что в 2020 году РИА «7 новостей» получило благодарность оргкомитета за системное обращение к семейной тематике.