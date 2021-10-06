Рязанские врачи провели уникальную операцию, чтобы спасти пациентку от потери ноги

В Рязани медики провели уникальную для России операцию, которая позволила 65-летней местной жительнице вновь уверенно стоять на ногах. Об этом пишет региональный минздрав.

Весной 2021 года женщина переболела коронавирусом, из-за которого у неё появилось тромботическое осложнение. Стенты, установленные рязанке в ходе прошлогодней операции в кардиодиспансере, «закрылись», и пациентке грозила потеря ноги.

«С такой проблемой мы столкнулись впервые, это последствие перенесенной новой коронавирусной инфекции», — заявил рентгенэндоваскулярный хирург Сергей Бирюков.

Чтобы помочь женщине, требовалось хирургически удалить тромб. Однако проводить обычную полостную операцию, с разрезом больших размеров, было крайне опасно из-за физических особенностей пациентки.

Тем не менее, выход нашёлся: врачи применили инновационную методику и провели малоинвазивную гибридную операцию — впервые в регионе.

Отмечается, что операция прошла успешно. Женщина находится дома и чувствует себя хорошо.