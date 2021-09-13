Рязанские врачи обсудили, как лечить пациентов с коронавирусом

Научно-практическая конференция «Ковид – «война», которую нельзя проиграть» прошла в Рязанском государственном медицинском университете имени И. П. Павлова. На ней собрались представители профильного регионального министерства, врачи различных специальностей: инфекционисты, эпидемиологи, терапевты и педиатры – чтобы обменяться опытом работы по диагностике, лечению и профилактике COVID-19 у детей и взрослых.

Речь на конференции шла о маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией, сопровождении пациентов в палатах интенсивной терапии, особенностях лечения заболевания в стационаре и на дому, формировании иммунитета после перенесенной инфекции, а также о том, как уберечь детей от коронавируса в новом учебном году.

Прозвучали данные о том, какие пациенты тяжелее всего переносят ковид. Сюда относятся, например, люди с хронической почечной недостаточностью. Заболевание у них протекает сложно, с сильным воспалением, при этом наблюдается высокая летальность.

Теме постковидной реабилитации на конференции была посвящена отдельная секция, где говорили о том, когда нужно начинать заниматься восстановлением после коронавируса и как проводить самостоятельную реабилитацию на дому.

Известно, что коронавирус поражает в первую очередь легкие. Поэтому недавно Рязанский медуниверситет запустил проект «Здоровые легкие – 2021», направленный на профилактику болезней дыхательной системы, в том числе после перенесенного COVID-19. В рамках этого проекта в течение сентября в Рязанской области проходят профилактические, диагностические и просветительские акции.