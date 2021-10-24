Рязанские театры объяснили, как будут работать QR-коды

На страницах театров Рязани ВКонтакте появились пояснения по поводу действия QR-кодов для прохода на спектакли.

Напомним, с 30 октября по 15 ноября в Рязанской области введены соответствующие ограничения из-за коронавируса.

Зрители младше 18 лет смогут пройти на спектакли без предъявления кодов и справок.

Совершеннолетние рязанцы, в том числе сопровождающие детей, обязаны будут показать код на экране смартфона или в распечатанном виде. Также необходимо удостоверение личности — паспорт, водительские права, военный билет.

Из-за введения ограничений зрителей просят приходить на спектакли заранее.