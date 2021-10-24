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Воскресенье, 24 октября, 2021
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Рязанские театры объяснили, как будут работать QR-коды

7info

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На страницах театров Рязани ВКонтакте появились пояснения по поводу действия QR-кодов для прохода на спектакли.

Напомним, с 30 октября по 15 ноября в Рязанской области введены соответствующие ограничения из-за коронавируса.

Зрители младше 18 лет смогут пройти на спектакли без предъявления кодов и справок.

Совершеннолетние рязанцы, в том числе сопровождающие детей, обязаны будут показать код на экране смартфона или в распечатанном виде. Также необходимо удостоверение личности — паспорт, водительские права, военный билет.

Из-за введения ограничений зрителей просят приходить на спектакли заранее.

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