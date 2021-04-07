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Среда, 7 апреля, 2021
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Рязанские спасатели готовятся к безаварийному пропуску паводковых вод

Валерия Мединская

В рамках подготовки к предстоящему паводку на территории областного центра осуществляется комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последствий подтопления. об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рязани» провели работы по обследованию и очистке обводных каналов реки Дунайчик от скопления предметов, затопленных стволов, порубочных остатков, затрудняющих полноценный отток талых вод.

Организационная подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья в Рязани продолжится.

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