Рязанские спасатели готовятся к безаварийному пропуску паводковых вод

В рамках подготовки к предстоящему паводку на территории областного центра осуществляется комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последствий подтопления. об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рязани» провели работы по обследованию и очистке обводных каналов реки Дунайчик от скопления предметов, затопленных стволов, порубочных остатков, затрудняющих полноценный отток талых вод.

Организационная подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья в Рязани продолжится.