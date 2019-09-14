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Рязанцы увидели спектакль «Маугли» Вологодского театра кукол

В субботу, 14 сентября Вологодский театр кукол показал в Рязани спектакль «Маугли. Книга джунглей». Произведение подготовили по мотивам произведений Редьярда Киплинга.

Знакомая всем история о мальчике, воспитанном в волчьей стае, получила новую жизнь в формате представления театра теней.

– Я видел много версий спектакля про Маугли, но меня не устраивал кукольный вариант, потому что это серьезная, философская история, а кукла не передает полностью глубину литературного текста. Когда стали обсуждать постановку с художницей, то нашли оптимальное решение – театр теней. Нам показалось, что театр теней будет уместен для нашей сказки – он не снизит градус восприятия и в то же время позволит нам фантазировать, – отметил Никита Шмитько, режиссёр постановки.

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