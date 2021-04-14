Рязанские школьники – победители Всероссийской олимпиады по русскому языку

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Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии и русскому языку, сообщила пресс-служба Минобра Рязанской области.

Ученица 11-го класса школы №14 города Рязани с углубленным изучением английского языка Ирина Карпушкина стала призёром по экологии. Олимпиада проходила с 7 по 13 апреля в Ставрополе.

Учащийся 9-го класса лицея №4 Александр Соловьёв и ученик 11-го класса школы №14 Леонид Зайцев стали победителями заключительного этапа по русскому языку. Олимпиада по этому предмету проходила с 7 по 12 апреля в Уфе.