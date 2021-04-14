15.8 C
Рязань
Среда, 14 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Рязанские школьники – победители Всероссийской олимпиады по русскому языку

7info
- Advertisement -

Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии и русскому языку, сообщила пресс-служба Минобра Рязанской области.

Ученица 11-го класса школы №14 города Рязани с углубленным изучением английского языка Ирина Карпушкина стала призёром по экологии. Олимпиада проходила с 7 по 13 апреля в Ставрополе.

Учащийся 9-го класса лицея №4 Александр Соловьёв и ученик 11-го класса школы №14 Леонид Зайцев стали победителями заключительного этапа по русскому языку. Олимпиада по этому предмету проходила с 7 по 12 апреля в Уфе.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]