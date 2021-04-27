Рязанские приставы разыскивают очередного должника по алиментам

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Рязанские судебные приставы разыскивают Рожкова Григория Васильевича 10.06.1990 г.р за долги по алиментам.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП Росссии по Рязанской области, долг нерадивого отца превысил 200 тысяч рублей.

Без средств на содержание остаётся трёхлетняя дочь Рожкова.

По месту регистрации и по последнему известному месту жительства (село Добрые пчёлы Захаровского района) судебные приставы должника не обнаружили.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, обратитесь в дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.