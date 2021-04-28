Рязанские полицейские спасли на пожаре 20 человек

- Advertisement -

В посёлке Шилово сотрудники полиции спасли во время пожара 20 человек, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В дежурную часть поступило сообщение от диспетчера пожарной части о возгорании многоквартирного дома. Информацию сразу же передали находящимся на маршруте патрулирования лейтенанту Ренату Шаркаеву и капитану Сергею Крючкову.

Полицейские прибыли на место раньше пожарных и приняли решение немедленно эвакуировать жителей дома.

Горела квартира на третьем этаже. Несмотря на сильный дым, правоохранители зашли внутрь и увидели лежавшую на полу женщину. 78-летнюю хозяйку жилья, потерявшую сознание, они вынесли на руках.

После этого, пробираясь через дым в подъезде, полицейские начали выводить людей из соседних квартир.

– Спустя некоторое время прибыло подкрепление. Трое участковых уполномоченных полиции – Алексей Кирюхин, Роман Гавриков и Малик Кадыров – тоже приняли участие в эвакуации жителей дома, – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

В общей сложности из горящего дома эвакуировали 20 человек, некоторых приходилось выносить на руках.

Руководство рязанской полиции решает вопрос о награждении отличившихся сотрудников.