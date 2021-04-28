Рязанские полицейские спасли на пожаре 20 человек

В посёлке Шилово сотрудники полиции спасли во время пожара 20 человек, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В дежурную часть поступило сообщение от диспетчера пожарной части о возгорании многоквартирного дома. Информацию сразу же передали находящимся на маршруте патрулирования лейтенанту Ренату Шаркаеву и капитану Сергею Крючкову.
Полицейские прибыли на место раньше пожарных и приняли решение немедленно эвакуировать жителей дома.
Горела квартира на третьем этаже. Несмотря на сильный дым, правоохранители зашли внутрь и увидели лежавшую на полу женщину. 78-летнюю хозяйку жилья, потерявшую сознание, они вынесли на руках.
После этого, пробираясь через дым в подъезде, полицейские начали выводить людей из соседних квартир.
В общей сложности из горящего дома эвакуировали 20 человек, некоторых приходилось выносить на руках.
Руководство рязанской полиции решает вопрос о награждении отличившихся сотрудников.