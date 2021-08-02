Рязанские полицейские разъяснили, как обезопасить себя от краж

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Кражам из жилищ, а также другого личного имущества граждан подвержены все без исключения регионы Российской Федерации. Оперативные сводки показывают, что предметом посягательства является все что угодно, от тысячи рублей, кастрюль, продуктов питания, одежды, велосипедов, мобильных телефонов, автомобильных магнитол до дорогостоящей компьютерной и видеотехники, ювелирных изделий и крупных сумм денежных средств.

В пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области разъяснили, как обезопасить себя от краж.

Дома вы или за пределами своего жилища, дверь в квартиру всегда должна быть закрытой на замок. Никогда не открывайте дверь, не убедившись, кто за ней находится.

Если подъезд вашего дома оборудован домофоном, то не следует вместе с собой проводить в подъезд незнакомцев. Лучше попросить их перезвонить в ту квартиру, в которую они пришли. Не теряйте бдительности, если приглашаете к себе в квартиру малознакомых лиц. Особенно это касается тех лиц, которые «отдыхают», употребляя спиртные напитки. Обычно после такого бурного времяпровождения пропадают деньги и ценности гостеприимного хозяина квартиры.

Основными причинами и условиями совершения данных краж являются:

беспечность и излишняя доверчивость потерпевших (в большинстве случаев потерпевшие добровольно по различным поводам и под различными предлогами впускали преступников к себе в жилище, кражи совершаются из незапертых жилых помещений, через оставленные незакрытыми окна, балконные двери и форточки, с помощью обнаруженных в «условных» местах либо оставленных непосредственно во входных дверях ключей);

пьянство (нередко непосредственно перед преступлением потерпевшие с преступниками совместно распивали спиртные напитки);

ненадлежащая укрепленность жилых помещений, отсутствие охранной сигнализации. Больше всего лиц, совершающих кражи из квартир граждан, привлекают деньги, ювелирные изделия, мобильные телефоны. Поэтому если Вам, что-то показалось подозрительным или Вы заподозрили особое внимание со стороны, в таких случаях не стоит теряться в сложившейся ситуации, необходимо же звонить по телефону 02 или в ближайший ОВД.

Сдавая квартиру в наем, не поленитесь проверить документы квартирантов и установить их место регистрации.

Помните: ваша безопасность — в ваших руках. Будьте всегда бдительными. Преступники неадекватны и могут выбрать объектом нападения любого.

Приведем несколько элементарных правил, как обеспечить сохранность своего имущества, а именно краж из жилищ, автомашин, велосипедов:

не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, в почтовом ящике, на электрощите и в других доступных местах;

покидая квартиру, не забывайте запирать окна, форточки и балконы, которые могут стать лазейкой для злоумышленников;

не спешите открывать дверь незнакомым, особенно если они представляются работником службы, которую не вызывали. Всегда проверяйте, что за дверью именно тот человек, кем он представляется;

категорически запрещайте детям открывать дверь незнакомым людям, под каким бы благовидным предлогом они не просили бы войти в квартиру;

уезжая в длительную поездку (отпуск, командировку) просите соседей забирать почтовую корреспонденцию. Накапливающаяся в почтовом ящике корреспонденция является сигналом к действию для преступников;

при потере ключей, заменяйте замки во входной двери.

исключите стоянку Вашего автотранспорта во дворах домов, на неосвещенных участках улиц, не оставляйте автомобиль без присмотра; — выходя из автомобиля даже на короткое время, включайте имеющуюся сигнализацию, другие средства охраны;

не оставляйте в автомобиле на видном месте мобильные телефоны, ценные вещи, драгоценности и документы — это может спровоцировать преступника.

не оставляйте велосипеды без присмотра, находясь на работе, либо отдыхая, не доверяйте их случайным знакомым.

каждый попросивший у Вас велосипед — может оказаться мошенником.

при посещении магазина не оставляйте велосипеды без присмотра, не постесняйтесь попросить знакомых посмотреть за вашим велосипедом.

не оставляйте велосипеды в подъездах и возле них, не поленитесь воспользоваться запирающими устройствами.

Экстренно прибегнуть к помощи сотрудников полиции можно обратившись в любой отдел полиции или позвонить по телефону «02» (звонок бесплатный).

Способов для проникновения в чужую квартиру существует много. Невскрывающихся замков не бывает. Лучшего способа обезопасить свое жилище, чем установка охранной сигнализации, пока не изобретено. Под охрану принимаются не только помещения с личным имуществом граждан, но и иные строения с имуществом.