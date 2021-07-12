Рязанские полицейские нашли вора по кровавым следам

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В Рязани полицейские нашли вора благодаря кровавым следам, которые оставил преступник. Мужчина забрался в кафе на улице Предзаводской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Утром в правоохранительные органы обратился директор заведения. Он рассказал, что из кассы пропали 2 500 рублей, две бутылки коньяка и банка консервов. При этом было разбито одно из окон.

На месте происшествия стало ясно, что злоумышленник сначала взломал решетку, которая защищала окно. После он разбил стекло и забрался внутрь.

— Во время проникновения внутрь мужчина порезал руку. Из-за этого он оставил следы на стекле и на полу. Возможно, сначала злоумышленник не заметил раны, а когда началось кровотечение, то решил скрыться, — говорится в сообщении.

На улице вор также оставил следы крови. Полицейские пошли по кровавому следу и добрались до подъезда дома, расположенного неподалеку. Жильцы дома рассказали, что к краже может быть причастен 27-летний местный житель.

Злоумышленника нашли в собственной квартире и задержали.

По предварительной информации, накануне вечером рязанец употреблял спиртное. Однако в какой-то момент алкоголь закончился. Тогда мужчина решил похитить бутылки в ближайшем кафе.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.