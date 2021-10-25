Рязанские подростки предстанут перед судом за убийство двух бездомных

В Рязани следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков 16 и 17 лет, которые обвиняются в убийстве двух бездомных. Об этом сообщает региональный СК.

Правоохранители установили, что 5 июля 2021 года обвиняемые, находясь под воздействием алкоголя, потребовали у двух бездомных сигареты. Получив отказ, подростки избили мужчин и утопили их в пруду неподалёку, после чего скрылись.

Молодых людей удалось быстро задержать, они полностью признали свою вину в случившемся.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подростков будут судить по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, совершенное группой лиц).