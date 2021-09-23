Рязанские онкологи рассказали, как готовят к операции пациентов с синдромом А-К

В Региональном онкоцентре рассказали, как готовят к операции пациентов с синдромом А-К. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Анорексия-кахексия при онкологических заболеваниях, это глубокие нарушения обменных процессов связанных с опухолью и приводящие к истощению. Подготовкой к операции таких пациентов занимаются в отделении анестезиологии и реанимации Рязанского онкологического диспансера. Врачи отделения оценивают соматический статус пациента с анорексией-кахексией при раке пищевода, при раке выходного отдела желудка и нарушением эвакуации из желудочно-кишечного тракта.

«Пациента начинают готовить за две недели до операции с помощью парентерального и энтерального искусственного питания, при сжатых сроках проводится инфузионно-трансфузионная терапия. Стараемся обеспечить малоинвазивные методы подготовки таких пациентов к плановому оперативному вмешательству», — рассказал Сергей Гущин заведующий отделением анестезиологии и реанимации Рязанского онкологического диспансера.

Такие пациенты, как правило, страдают сопутствующей анемией, в таких случаях врачи назначают препараты гемостимулирующего ряда, проводится трансфузия эритроцитарной массы свежезамороженной плазмой, если есть дефициты свертывающих факторов крови.

Кроме этого, одной из задач врачей отделения помочь всем пациентам диспансера в быстром послеоперационном восстановлении. На сегодняшний день в региональном онкологическом центре используют методики стратегии Fast Track – одна из главных тенденций современной высокотехнологичной хирургии. При лечении злокачественных новообразований хирургия ускоренной реабилитации имеет особое значение, поскольку в комплексном лечении онкоболезней ключевой фактор эффективности – это возможность быстрого перехода к следующему этапу терапии (химиотерапия, лучевое лечение).