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Среда, 14 апреля, 2021
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Рязанские налоговики продолжают бороться с «серой» зарплатой

Елена Лобанова
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На базе налоговых органов Рязанской области создали межведомственные комиссии, которые следят за выплатой «белой» зарплаты. Об этом замруководителя регионального УФНС Михаил Минко рассказал на пресс-конференции в среду, 14 апреля. 

По словам эксперта, своевременная выплата зарплаты в полном объеме как никогда важна в период пандемии. 

— При этом есть организации, которые стремятся занизить налоговую базу. Официально работник получает минимально допустимую зарплату, а большая часть выплачивается согласно устной договоренности. Это и есть «серая» зарплата или «зарплата в конверте», — поделился Минко. 

Заместитель руководителя напомнил, что в таком случае работодатель может увеличивать продолжительность рабочего дня без доплат, оплачивать отпуска и компенсации только исходя из «белой» зарплаты. К тому же, по словам эксперта, этот подход буквально лишает работника права на соответствующее пенсионное обеспечение. 

В прошлом году из-за коронавирусных ограничений работа ответственных комиссий была ограничена. Однако за это время все же удалось заслушать 277 налоговых агентов. В результате задолженность полностью или частично погасили 204 работодателя на сумму 19,6 млн рублей. 24% организаций и предпринимателей повысили зарплату своим сотрудникам.

Заместитель руководителя УФНС Михаил Минко подчеркнул, что о выплате «серой» зарплаты можно сообщить по телефону доверия: (4912) 24-26-78.

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