Рязанские гаишники напомнили о трех правилах для мотоциклистов

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Рязанские гаишники напомнили мотоциклистам о трех простых правилах, которые нужно соблюдать во время движения. Именно их нарушение зачастую приводит к травмам или летальному исходу.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что основными причинами аварий являются несоблюдение очередности проезда, скорости или управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

— Мотоциклисты наиболее уязвимы на дороге. Даже в небольшом ДТП и падении на маленькой скорости можно сломать руку, ногу или получить черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении.

Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать несколько правил:

Не превышайте скорость.

Контролируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на перекрестках.

Не садись за руль пьяными.

С начала года в Рязанской области зарегистрировали 76 ДТП с мотоциклистами, в которых 8 человек погибли и 89 пострадали.