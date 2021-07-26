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Понедельник, 26 июля, 2021
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Рязанские гаишники напомнили о трех правилах для мотоциклистов

Елена Лобанова
Рязанские гаишники напомнили о трех правилах для мотоциклистов
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Рязанские гаишники напомнили мотоциклистам о трех простых правилах, которые нужно соблюдать во время движения. Именно их нарушение зачастую приводит к травмам или летальному исходу. 

Сотрудники ГИБДД рассказали, что основными причинами аварий являются несоблюдение очередности проезда, скорости или управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 

— Мотоциклисты наиболее уязвимы на дороге. Даже в небольшом ДТП и падении на маленькой скорости можно сломать руку, ногу или получить черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении. 

Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать несколько правил

  • Не превышайте скорость. 
  • Контролируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на перекрестках. 
  • Не садись за руль пьяными. 

С начала года в Рязанской области зарегистрировали 76 ДТП с мотоциклистами, в которых 8 человек погибли и 89 пострадали.

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