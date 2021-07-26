Рязанские гаишники напомнили о трех правилах для мотоциклистов

Рязанские гаишники напомнили мотоциклистам о трех простых правилах, которые нужно соблюдать во время движения. Именно их нарушение зачастую приводит к травмам или летальному исходу.
Сотрудники ГИБДД рассказали, что основными причинами аварий являются несоблюдение очередности проезда, скорости или управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать несколько правил:
- Не превышайте скорость.
- Контролируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на перекрестках.
- Не садись за руль пьяными.
С начала года в Рязанской области зарегистрировали 76 ДТП с мотоциклистами, в которых 8 человек погибли и 89 пострадали.