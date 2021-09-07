Рязанские эксперты спрогнозировали расклад сил на предстоящих выборах

2 сентября 2021 года на площадке МИА «Россия Сегодня» состоялся круглый стол в онлайн-формате на тему: «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов».

В мероприятии приняли участие руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Представители рязанского экспертного сообщества поделились мнением о результатах круглого стола.

Александр Селиванов, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Рязанской области:

Итак, до первого дня голосования остается ровно десять дней и уже можно подвести промежуточные итоги агитации кандидатов и партий в разрезе узнаваемости среди избирателей. По данным ВЦИОМ от 1 сентября видно, что группа тех, кто заявляет, что собираются голосовать за ЕР, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, насчитывает примерно 30% от числа опрошенных 1600 человек. Это неудивительно, поскольку анализ предвыборной программы партии показывает наличие в ней 17 из 18 тем, которые реально волнуют граждан. Программа также отличается системностью и последовательностью, поскольку основана на Национальных целях и укрупнено учитывает инициативы людей со всей страны. Напомним, что представители парламентских партий занимают весьма высокие должности как в законодательных и исполнительных органах федеральной власти, так и на местах, а значит, имеют возможность напрямую работать с обращениями граждан и включать волнующие заявителей темы в свои программные документы. На втором месте традиционно обосновалась КПРФ с максимальными 18%, но в последние недели фиксируются снижение показателей партии, что могло быть обусловлено многочисленными спойлерами со стороны не в меру ретивых сторонников типа Стаса Барецкого, скандально эксплуатирующего образ скопинского маньяка Виктора Мохова. При этом сохраняется интрига в борьбе за политическую «бронзу» осенних выборов в ГД ФС РФ VIII созыва, так как значения ЛДПР и «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» порой весьма близки.

В целом программы даже парламентских партий отличаются популизмом и декларацией целей без описания реалистичного механизма их достижения. Так, например, КПРФ предлагает отменить НДС и осуществить программу второй целины непонятно каким образом. ЛДПР ратует за то, чтобы вернуть все бывшие территории СССР, исключить страны Прибалтики из Евросоюза за дискриминацию русских, выплачивать алименты из федерального бюджета, отменить ЕГЭ и принимать в вузы без экзаменов. СРЗП призывает повысить уровень прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда до 31 тысячи рублей и возвратить гражданам утерянных вкладов Сбербанка СССР. Очевидно, что ряд этих тезисов очень импонирует избирателям, на чем и «играют» партийные идеологи-популисты. Опыт прошлых кампаний различного уровня показывает, что программы партий и даже отдельных кандидатов-одномандатников (а они априори обязаны транслировать программу выдвинувшей их партии, если не являются самовыдвиженцами) избиратели не читают. В связи с чем, видимо, для большинства политических партий программы не являются серьёзным инструментом работы с электоратом.

В основном партии и кандидаты опираются на такие форматы работы с электоратом как размещение АПМ на доступных площадках (раздражающим население региона методом являются «вбросы» листовок и газет в почтовые ящики) и дебаты. Кстати, в Рязанской области дебаты между кандидатами проходят весьма бурно. Граждане, следящие за эфирами и имеющие время на их просмотр/прослушивание, могут почерпнуть много новой информации о реальных намерениях политических сил. В частности, для некоторых стало открытием, что «Партия пенсионеров» в свой электорат записывает не 60+, а довольно молодых еще людей в возрасте от 40 лет, что существенно увеличивает целевую аудиторию. Ряд кандидатов делает весьма странные заявления в духе советского кинофильма «Карнавальная ночь»: «…я не специалист по медицине, но дальше так продолжаться не должно», заявил представитель «Гражданской платформы», перефразируя нетленный перл героя комедии товарища Огурцова «Работа проделана большая, но дальше так дело не пойдет». Очевидно, что готовить кандидатов к дебатам нужно более профессионально как в плане постановки речи, так и содержания выступлений.

Переводя анализ промежуточных итогов кампании в перспективу получения думских мандатов, Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова дает такое соотношение мест по федеральным и одномандатным округам: «Единая Россия» 292 и 305 мандатов, КПРФ 64 и 68 мандата, ЛДПР 43 и 46 мандата, Справедливая Россия – Патриоты-За правду 31 и 33 мандата. «Единая Россия» претендует на сохранение конституционного большинства. Основной же интригой остается борьба двух партий за статус парламентской: это «Новые люди» с весьма неоднозначными рекламными роликами на ТВ и «Партия пенсионеров».

Ирина Сизова, член Общественной палаты Рязанской области, первый заместитель главного редактора ГАУ Рязанская областная газета «Рязанские ведомости»:

Когда наблюдаешь за ходом предвыборных дебатов, агитационной кампанией политических партий, участвующих в выборах Госдумы, возникает впечатление, что все партии (исключая «Единую Россию) борются между собой за любое место кроме первого. Вроде бы, с первым местом они уже определились – на нем при любом раскладе будет «Единая Россия».

И это не заговор власти, избиркома и электората. Это – предсказуемый результат. При этом, заметьте, именно «Единая Россия» решилась на самый активный ребрендинг на этих выборах: полностью обновленный список первых лиц, в значительной степени обновленный партийный список кандидатов (много молодых и почти нет спортсменов), народная программа ( как бы к ней не относились, но она есть), активность первых лиц списка в период предвыборной кампании, не формальная, но по существу. Вопросы иммунизации и допуска студентов на учебу, предложения по новому освоению Сибири и Дальнего Востока, активность министра иностранных дел на внутреннем треке, которой, признаюсь, от него не ожидали. Заявления Проценко по ситуации в медицине…» Единая Россия», не обещавшая никаких сюрпризов на старте, будто бы получив заряд бодрости, впряглась в агитпроп всерьез. Жаль, что на региональном уровне это менее заметно и не так ярко.

Другие же парламентские партии проводят обычную, привычную, а потому скучноватую избирательную кампанию. Все те же лица, те же тезисы программ, те же приемы агитации. Для них главное – не участие, как у олимпийцев, и не вожделенное первое место, главное остаться в обойме парламентских партий. Потому и интрига в том, кто станет третьим. Отсюда и последние результаты опросов. Первые – единоросы, вторые, скорее всего, коммунисты, потом – ЛДПР или СР — «За правду». С явкой я бы не была столь уверенной. Больше половины избирателей могут и не прийти, как раз из-за того, что у «Единой России» соперников уверенных в себе и решительных, хотя бы на словах, не оказалось.

Молодые партии тоже на первенство не претендуют. Им бы 5-процентный барьер преодолеть. Хотелось бы, чтобы прошли в парламент зеленые, какие-нибудь патриоты и кто-то из новых людей, а пройдет скорее всего партия пенсионеров, «Новые люди» и, может быть, «Яблоко». Но «яблоки» уже столько раз проигрывали выборы, что этому вряд ли кто удивится.

Почему так спокойна и предсказуема избирательная кампания? На этот вопрос ответил еще Высоцкий: «настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Либеральная оппозиция истаяла. НЕ уничтожена, не придавлена, а именно истаяла, как утренний туман. Идеи иссякли, программы исчерпались, ярких личностей нет… Их вообще все меньше в политике, не только у нас, но и по всему миру. Политологи предсказывают возрождение левых идей, но это не у нас. У нас все парламентские партии, кроме «Единой России» по существу левые, как бы они себя не величали. Ну, какие у них могут быть новые идеи? Хотя могли бы быть… Так ведь это думать надо, вовлекать в процесс мозги. А ни у нас после ковида не проявляют активности.

Если же всерьез, то кризис идей наблюдается во всей мировой политике. Мир как будто замер в ожидании новых вызовов. А в этой ситуации выигрывает тот, кто способен создать новую картину мира. У нас это умеют.

Юрий Фукс, член Общественной палаты Рязанской области, главный редактор издательства «Пресса»:

2 сентября Центр политической конъюнктуры опубликовал прогноз распределения мандатов по федеральному и одномандатному округам на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Прогноз по одномандатным округам строился на анализе биографий и достижений зарегистрированных кандидатов, их результатов на прошлых выборах и опросах экспертов. В Рязанской области такому анализу можно подвергнуть не всех кандидатов. В частности, результаты на прошлых выборах могут быть учтены только по двум из восемнадцати кандидатов, все остальные одномандатники, выдвинутые и зарегистрированные в регионе, впервые участвуют в выборах такого уровня. Даже выигравшая оба округа на прошлых выборах «Единая Россия» обновила список кандидатов наполовину. В связи с этим в регионе зато весом второй фактор – высокий уровень неопределенности результатов по одномандатным округам именно из-за большого количества новых лиц.

В прогнозе ЦПК также отмечается высокая волатильность результатов политических партий. Если первое и второе места по федеральному округу и в целом по количеству депутатских мест прогноз уверенно отдает «Единой России» и КПРФ, то за 3 место, по мнению авторов доклада, будут бороться ЛДПР и «Справедливая Россия-Патриоты-За правду». При этом всего в новый состав Думы, по прогнозу ЦПК, могут войти представители 8 партий! При том, что в составе Думы предыдущего созыва работали депутаты только от четырех партий.

В Рязанской области этот прогноз может и не сработать. Во-первых, позиции регионального отделения КПРФ в последнее время несколько ослабли из-за смены лидеров, и их второе место под вопросом. Зато «Ср-Патриоты-За правду» могут набрать больше, чем в других регионах, благодаря тому, что один из лидеров партии, Захар Прилепин, наш земляк, а Скопинский район, откуда он родом, один из самых больших по численности населения…

В целом подготовленный Центром политической конъюнктуры прогноз фиксирует высокую конкурентность предстоящих выборов и по федеральному, и по одномандатному округам. Учитывая беспрецедентный объем работы Центризбиркома и общественности по обеспечению прозрачности выборов, можно спрогнозировать также высокий уровень восприятия обществом легитимности предстоящего меньше, чем через две недели голосования.