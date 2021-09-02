Рязанские баскетболисты «Единства» завоевали два призовых места на турнире в Анапе

30 августа завершился IX ежегодный баскетбольный фестиваль «Бархатный сезон-2021», который в течение недели проходил в Анапе. Два призовых места завоевали на соревнованиях баскетболисты СШОР «Единство». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Команда баскетболистов 2009 года рождения под руководством П. О. Фролова заняла второе место. Победителями конкурса индивидуального мастерства стали: Никита Ефимов — лучший нападающий турнира, Александр Перфильев — лучший игрок команды.

Команда тренера С. А. Циганова в возрастной группе 2007 года рождения заняла третье место. Лучшим защитником турнира признан Василий Шалыгин, лучшим игроком команды стал Михаил Антонов.