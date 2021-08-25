Рязанская улица не прошла проверку на доступность для маломобильных граждан

В Рязани участок от сквера 60-летия Победы до площади Ленина не прошел проверку на доступность для маломобильных граждан. Об этом сообщили в социальных сетях.

Активисты обнаружили на протяжении 5,5 км 12 бордюров выше 1,5 сантиметров, а также две лестницы без пандусов и два пандуса с углом свыше 5%.

— Инвалид-колясочник не сможет проделать этот путь без посторонней помощи. Граница зон благоустройства разных подрядных организаций становится «мертвой зоной» для маломобильных людей, то же касается и переноса пешеходных переходов, ремонта дорог, — говорится в сообщении.

Самой большой проблемой стали два участка на Московском шоссе и улице Вокзальной. В первом случае рязанцев ждет пересечение шестиполосного нерегулируемого въезда на парковку к ТЦ «Премьер» и «Декатлону». Там нет пешеходной секции, знаков и соответствующей разметки.

А на улице Вокзальной пешеходов ждут множественные ступеньки без пандусов. Это создает огромные неудобства как для инвалидов, так и для женщин с детьми.