Рязанская школьница стала призером федерального конкурса чтецов «В сказку из дома»

В число победителей конкурса чтецов «В сказку из дома» вошла 13-летняя жительница Рязани Мария Дюкина, которая выразительно прочитала сразу несколько отрывков из разных произведений. Онлайн-конкурс в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

Онлайн-конкурс для юных чтецов проходил на сайте проекта «Поколение М». Состав жюри был «звездным» — в него вошли российский летчик-космонавт, заместитель директора по научной работе Московского музея космонавтики Александр Лавейкин, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов, главный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева, ведущие детских и юношеских программ Алексей Лысенко и Оксана Фёдорова, ди-джеи «Детского радио» Алё-Алёна и Гарик, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.

Эксперты выбрали трех победителей конкурса, в число которых вошла юная рязанка Мария Дюкина. Для участия в конкурсе Мария зачитала отрывки из разнообразных произведений классической отечественной литературы, а также выдержки из ряда детских произведений. Выразительным чтением девочка увлекается в свободное от учебы время, и своего уровня мастерства достигла в результате самостоятельных занятий.

В 2020 году мы оказались в непривычной ситуации: пандемия закрыла нас по домам, ограничив доступ к офлайн работе, учебе, увлечениям и хобби. Особенно непросто было семьям с детьми, так как родители вынуждены были из дома организовать для детей и учебу, и спортивную секцию, и творческий досуг. Уверен, что наша творческо-благотворительная программа «Поколение М» стала одной из площадок, с помощью которых дети Рязанской области смогли реализовать свой творческий потенциал при помощи онлайн-инструментов, в том числе в период затяжной пандемии. Победа ребенка из небольшого города, который благодаря таланту может заявить о себе на всю страну, исполнить свою мечту, сформировать ориентиры для определения с профессией или хобби – еще одно доказательство того, что проект работает, а для детского творчества нет преград – ни территориальных, временных, ни технологических, — рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

О проекте «Поколение М»:

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной