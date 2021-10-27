Рязанская облдума упростила вынесение штрафов за неправильную парковку

В среду, 27 октября, на заседании Рязанской областной Думы депутаты внесли изменения в Закон «Об административных правонарушениях». Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Нововведения позволят штрафовать нарушителей в сфере благоустройства без составления протокола. Для этого нарушение должно быть зафиксировано на фото или видео спецсредствами, работающими в автоматическом режиме.

Закон также регламентирует наказание для физического лица — предупреждение или штраф.

Разработчики уверены, что новый закон будет препятствовать нарушениям правил парковки, в том числе на газонах и в зелёных зонах.