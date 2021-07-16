Рязанская областная типография» готова выполнить работы по изготовлению печатных агитационных материалов

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва назначены на 19 сентября 2021 года.

ГУП РО «Рязанская областная типография» готова выполнить работы или оказать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и выборах депутатов местного самоуправления, назначенным на 19 сентября 2021 года по следующим расценкам:

Наимено-вание Бумага Цветность от 5 000 до 10 000 экз. от 10 000 до 20 000 экз. от 20 000 до 50 000 экз. от 50 000 до 100 000 экз. от

100 000 до 200 000 экз. свыше 200 000 экз. Буклет 210х210см, 16 полос мелован-ная 115 г/м2 4+4 22,80 руб. 16,40 руб. 14,96 руб. 13,00 руб. 10,16 руб. 9,84 руб. Буклет 210х210см, 16 полос мелован-ная 130 г/м2 4+4 25,08 руб. 18,04 руб. 16,46 руб. 14,30 руб. 11,18 руб. 10,82 руб.

НДС не предусмотрен.

Стоимость нетиповых видов печатной продукции рассчитывается индивидуально в зависимости от конкретных тиражей, макетов и других технических параметров.

Окончательные цены формируются непосредственно при оформлении заказов.

Контактные телефоны: 8(4912) 44-19-36, 8-903-839-87-66; e-mail: [email protected].