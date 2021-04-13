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Вторник, 13 апреля, 2021
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Рязанская область вошла в топ-25 регионов с недорогими санаториями

7info7
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Отдых в санаториях Рязанской области признан одним из самых бюджетных в России. Такие данные приводит портал Санатории-России.рф.

Регион попал в ТОП-25 субъектов РФ по доступности отдыха в санаториях. В первую десятку область не попала, однако плотно обосновалась во второй. В среднем сутки в одном из рязанских санаториев обойдутся в 2480 рублей.

Самыми бюджетными стали Курская область (1850 рублей), Владимирская область (1950 рублей), Марий Эл (2030 рублей).

В Крыму дешевле всего летний отдых обойдется в санаториях Коктебеля (3160 рублей), дороже всего — в Ялте (4850 рублей). В Краснодарском крае дешевле всего отдохнуть летом в санаториях Туапсе — 3120 рублей, а дороже всего в санаториях Сочи — 4380 рублей в сутки.

В санаториях Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье дешевле всего в Железноводске — менее 3-х тысяч рублей, дороже — в Кисловодске (3680 рублей).

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