Рязанская область оказалась в нижней части рейтинга регионов по доходам населения

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Рязанская область заняла 52-е место в рейтинге регионов по доходам населения, подготовленном РИА Новости.

Всего в рейтинге 85 субъектов РФ. Лидерами стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва. Аутсайдерами — Ингушетия, Алтай, Тыва.

Основной показатель для составления рейтинга — отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте федерации.

Для Рязанской области этот показатель равен — 1,38. У лидирующего Ямало-Ненецкого округа — 3,13, у замыкающей рейтинг Тывы 0,95. Это единственный регион России, где показатель меньше единицы.

За чертой бедности (доход менее 1 МРОТ) находились в 2020 году 12,9% населения Рязанской области. Крайне бедными (доход менее 0,5 МРОТ) эксперты РИА Новости назвали 1,4% населения региона.

Московская области занимает 9-е место в рейтинге с показателем 1,97, Липецкая область на 14-й позиции — 1,72. Воронежская область с показателем 1,58 занимает 21-е место, Калужская — 24 место с показателем 1,55.

Эксперты отмечают, что особенно тяжёло падение доходов из-за пандемии сказывается на небогатых людях, которым трудно делать накопления.