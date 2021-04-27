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Вторник, 27 апреля, 2021
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Рязанская область будет претендовать на получение финансовой помощи из федерального бюджета

Елена Лобанова
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Рязанская область будет претендовать на получение финансовой помощи, о которой говорил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Об этом заявил Николай Любимов на заседании регионального правительства во вторник, 27 апреля. 

Деньги, о которых идет речь, запланированы под инфраструктурные проекты. 

— Мы должны ими воспользоваться и построить Северный обход, коллектор в Рязани, мост через Оку. К тому же, в районах остро стоит вопрос с очистными сооружениями. Это серьезные проблемы, которые волнуют людей и влияют на уровень социального комфорта. Они должны быть обязательно решены, — подчеркнул губернатор Рязанской области. 

Николай Любимов напомнил, что средства получат регионы, которые ведут ответственную бюджетную политику. 

— За последние четыре года госдолг Рязанской области сократился на 4,7 млрд рублей. В 2020 году нам удалось сохранить задолженность на безопасном уровне. На 1 января 2021 года он составил 23,6 млрд рублей, из них кредиты банков — 9,1 млрд рублей, — рассказал губернатор. 

Глава региона отметил, что продление полученных на борьбу с COVID-19 бюджетных кредитов до 2029 года позволит сократить расходы на обслуживание госдолга на 50 млн рублей.

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