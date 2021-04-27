Рязанская область будет претендовать на получение финансовой помощи из федерального бюджета

Рязанская область будет претендовать на получение финансовой помощи, о которой говорил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Об этом заявил Николай Любимов на заседании регионального правительства во вторник, 27 апреля.
Деньги, о которых идет речь, запланированы под инфраструктурные проекты.
Николай Любимов напомнил, что средства получат регионы, которые ведут ответственную бюджетную политику.
Глава региона отметил, что продление полученных на борьбу с COVID-19 бюджетных кредитов до 2029 года позволит сократить расходы на обслуживание госдолга на 50 млн рублей.