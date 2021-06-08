Рязанская НПК подтвердила соответствие деятельности четырём международным стандартам

На Рязанской НПК состоялся ре-сертификационный аудит, в ходе которого деятельность предприятия проверили на требования четырёх международных стандартов. По итогам аудита предприятия получило международные сертификаты сроком на три года.

Речь идёт о системах менеджмента качества, экологического менеджмента, энергетического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Аудиторы осмотрели производственную площадку нефтезавода, понаблюдали за производственными процессами, проверили документацию и знание сотрудниками необходимых требований.

В ходе аудита было отмечено, что нефтезавод постоянно стремится к техническому перевооружению производства, вовлекает в него отечественную продукцию, расширяет товарную сетку, повышает уровень подготовки работников.

Отметим, что система менеджмента Рязанской НПК сертифицирована по пяти международным стандартам. В марте этого года она успешно прошла надзорный аудит на соответствие системы менеджмента качества в области авиационной, космической и оборонной отрасли

Первая сертификация предприятия состоялась ещё в 2006 году. С тех пор ре-сертификация и надзорный аудит проводятся на нефтезаводе регулярно.