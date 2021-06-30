Рязанская актриса Любовь Толкалина снилась в стиле НЮ и предложила всем повторить её опыт

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Известная актриса Любовь Толкалина родом из Рязани. В настоящее время в Рязанской области проживают её родители, и актриса находится у них в гостях.

Прекрасный снимок обнажённой Толкалиной сделан на рязанских просторах.

Толкалина много времени проводит на родине. Поклонники и хейтеры актрисы знают, что она часто выкладывает в своей социальной сети в инстаграм фото в стиле НЮ.

Любовь Толкалина, несмотря на возраст чуть за сорок, обладает практически идеальными формами.

В подписи к снимку актриса рекомендует повторить её опыт фотографирования.

— Пытайтесь, пытайтесь повторить!!!! Лето! горячими пятками по горячей земле. Иначе, зачем еще ездить в деревню, — написала актриса.

Хейтерам Толкалина предложила перетерпеть позыв к комментированию.