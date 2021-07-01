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Четверг, 1 июля, 2021
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Рязанку подозревают в убийстве престарелой матери

7info7
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Рязанку подозревают убийстве 84-летней матери, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следователей, всё случилось 29 июня. В одной из квартир дома на улице Черновицкой 60-летняя женщина на почве неприязни ударила мать, нуждающуюся в постоянном уходе, стеклянной вазой по голове. От полученных повреждений женщина скончалась.

Её дочь, осознав содеянное, попыталась покончить c собой, но её остановил прибывший на место происшествия родственник.

Подозреваемую в совершении убийства задержали сотрудники Росгвардии. Женщина дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту произошедшего проводятся экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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