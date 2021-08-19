Рязанка вошла в состав паралимпийской сборной России

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Паралимпийский комитет России на официальном сайте опубликовал список сборной на 16-е Летние Паралимпийские игры в Токио (Япония). Состязания пройдут с 24 августа по 5 сентября. Российские паралимпийцы поборются за награды в 19 из 22 видов спорта.

Представительницей Рязанской области в Токио-2021 — в соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА — будет спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница ГАУ РО «СШОР «ЦСК» Заслуженный мастер спорта России Мария Богачёва, которая поборется за паралимпийские награды в толкании ядра и метании копья.

В официальный резервный список Паралимпийского комитета России попал спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник рязанской СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ Артём Воронков.

Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.