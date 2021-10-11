Рязанка приютила у себя в городской квартире десять кошек и собаку

Сердобольная жительница Рязани превратила жизнь своих соседей в настоящий кошмар. Женщина держит в городской квартире по меньшей мере 10 кошек и собаку, сообщает ГТРК «Ока».

Квартира находится на первом этаже, из-за большой числа животных в подъезде стоит резкий удушливый запах.

— Виной тому соседка с первого этажа, она не отвечает на звонки в домофон и игнорирует просьбы соседей ликвидировать в квартире приют для животных, — рассказывает журналистка.

Соседи предлагали рязанке стерилизовать кошек, но она отказывается, заявляя, что животные станут неполноценными.

Люди считают, что женщина нарушает несколько российских законов, в том числе и о жестоком обращении с животными. Но найти на неё управу никакие ведомства не могут.