Рязанка получила 5 лет колонии за кражи из магазинов

Суд оставил без изменения приговор 28-летней ранее неоднократно судимой жительнице Рязани. Женщину признали виновной в кражах, а также в приобретении наркотиков для личного пользования, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

15 мая 2020 года рязанка вместе с подельником, уголовное дело в отношении которого прекращено из-за смерти обвиняемого, обокрала магазин «Апельсин» на улице Новаторов. Из торговой точки они вынесли товары личной гигиены на общую сумму 6 961 рубль.

2 июня криминальная пара похитила из «Магнита» на улице Трёхреченской кофе различных сортов на общую сумму 1 465 рублей 58 копеек.

В августе женщина незаконно приобрела и хранила для личного потребления наркотическое средство в крупном размере.

Суд приговорил женщину к 5 годам колонии общего режима. Просьба смягчить наказания не удовлетворена.