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Вторник, 13 июля, 2021
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Рязанка отравилась спиртным у родственницы в Тамбовской области

7info
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В Тамбовской области несколько человек отравились спиртным. Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ, сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

9 июля к 54-летней жительнице Сосновского района приехали родственники и знакомые из Санкт-Петербурга и Рязани. Вечером выпивали спиртное, привезённое 41-летним мужчиной. На следующий день участников застолья госпитализировали. Мужчина, который купил 5-литровые канистры с алкоголем у знакомого, скончался в машине скорой помощи. Позже в больнице скончалась хозяйка дома и 36-летняя женщина, еще двое из гостей — женщины 37 и 60 лет — в тяжелом состоянии.

Медики диагностировали и у пострадавших отравление метиловым спиртом.

Алкоголь проверяют эксперты, расследование уголовного дела продолжается.

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