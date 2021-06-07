Рязанка организовала религиозную секту, где психологически насиловала граждан

В Рязани 49-летняя женщина организовала религиозную секту. Там она оказывала психологическое насилие прихожанам. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Следователи считают, что рязанка создала группу и арендовала помещение, где с сентября по ноябрь 2020 года проводила псевдобогослужения. Во время ритуалов она психологически насиловала граждан, поддерживала их аддиктивное поведение. Все эти мероприятия способствовали развитию психических расстройств.
Против женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 239 УК РФ. Ей предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, и руководстве таким объединением.
Обвиняемую посадили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
За совершение указанного преступления грозит до 4 лет лишения свободы.