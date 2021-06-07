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Понедельник, 7 июня, 2021
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Рязанка организовала религиозную секту, где психологически насиловала граждан

Елена Лобанова
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В Рязани 49-летняя женщина организовала религиозную секту. Там она оказывала психологическое насилие прихожанам. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Следователи считают, что рязанка создала группу и арендовала помещение, где с сентября по ноябрь 2020 года проводила псевдобогослужения. Во время ритуалов она психологически насиловала граждан, поддерживала их аддиктивное поведение. Все эти мероприятия способствовали развитию психических расстройств. 

— Обвиняемой также проводила индивидуальные служения по телефону. Ее деятельности пресекли сотрудники УФСБ. Из дома и арендованного помещения изъяли религиозную литературу и электронные носители информации, — говорится в сообщении. 

Против женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 239 УК РФ. Ей предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, и руководстве таким объединением.

Обвиняемую посадили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

За совершение указанного преступления грозит до 4 лет лишения свободы.

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