Рязанка организовала религиозную секту, где психологически насиловала граждан

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В Рязани 49-летняя женщина организовала религиозную секту. Там она оказывала психологическое насилие прихожанам. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи считают, что рязанка создала группу и арендовала помещение, где с сентября по ноябрь 2020 года проводила псевдобогослужения. Во время ритуалов она психологически насиловала граждан, поддерживала их аддиктивное поведение. Все эти мероприятия способствовали развитию психических расстройств.

— Обвиняемой также проводила индивидуальные служения по телефону. Ее деятельности пресекли сотрудники УФСБ. Из дома и арендованного помещения изъяли религиозную литературу и электронные носители информации, — говорится в сообщении.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 239 УК РФ. Ей предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, и руководстве таким объединением.

Обвиняемую посадили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

За совершение указанного преступления грозит до 4 лет лишения свободы.