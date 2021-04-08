Рязанка неоднократно продавала алкоголь из своей квартиры на улице Тимакова

В Рязани женщина не раз попадалась на продаже алкоголя из своей квартиры. Против нарушительницы возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее полицейские уже привлекали женщину к ответственности за это же нарушение. Однако тогда она понесла административную ответственность. Спустя некоторое время правоохранители выяснили, что женщина не прекратила свою незаконную деятельность.

Участковые задокументировали незаконный сбыт алкоголя. Против женщины возбудили уголовное дело по ст.171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». Женщине грозит штраф до 80 000 рублей или исправительные работы на срок до 1 года.