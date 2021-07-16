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Пятница, 16 июля, 2021
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Рязанец забил знакомого до смерти колуном из-за женщины

7info
Рязанец забил знакомого до смерти колуном из-за женщины
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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в отношении 37-летнего разнорабочего из Сараевского района. Мужчина судим за преступления против жизни и здоровья, а также против собственности, сообщает пресс-служба рязанского следственного управления СК РФ.

По информации следствия, 14 июля в селе Мордово во время застолья со спиртным двое мужчин поссорились из-за женщины. Подозреваемый нанёс потерпевшему удар металлической частью колуна в область головы. После этого мужчина пошёл к соседям и попросил вызвать скорую и полицию. Пострадавший умер до приезда медиков.

Подозреваемого задержали, он признался в убийстве. Мужчину заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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