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Вторник, 24 августа, 2021
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Рязанец расстрелял знакомого из травмата и метнул в него топор

7info
Рязанец расстрелял знакомого из травмата и метнул в него топор
Травматический пистолет vendetta

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Следователи завели уголовное дело на рязанца, 1989 года рождения. Мужчину подозревают в покушении на убийство знакомого (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.

Конфликт между двумя рязанцами произошёл во дворе жилого дома днём 22 августа. Поводом для ссоры послужили сложившиеся личные неприязненные отношения. Во время разговора 31-летний мужчина несколько раз выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета, а затем бросил туристический топор.

Пострадавший, 1982 года рождения, получивший несколько огнестрельных ранений, рваную рану руки сумел сбежать. Подозреваемый с места преступления скрылся.

Стрелка задержали «по горячим следам», решается вопрос о помещении его под стражу. Расследование продолжается.

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