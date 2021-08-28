Рязанец пожаловался на невозможность уволиться с военной службы

Рязанец Кирилл Оленьев пожаловался на невозможность уволиться с военной службы. Соответствующее видеообращение появилось в социальных сетях.
Известно, что офицер долгое время прожил в Рязани, а после поступил в военное училище в Санкт-Петербурге. Окончив год назад академию, Кирилл Оленьев попал по распределению в Йошкар-Олу. Однако теперь молодой человек безуспешно пытается уволиться из рядов вооруженных сил.
По его словам, зачастую военнослужащие, которые хотят уволиться, становятся заложниками ситуации. Весь процесс увольнения, отмечает молодой человек, может затянуться на несколько месяцев, а иногда инициативу попросту не рассматривают.
Кирилл Оленьев заключил, что обратился к общественности, потому что попросту не видит другого выхода.