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Суббота, 28 августа, 2021
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Рязанец пожаловался на невозможность уволиться с военной службы

Елена Лобанова
Рязанец пожаловался на невозможность уволиться с военной службы

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Рязанец Кирилл Оленьев пожаловался на невозможность уволиться с военной службы. Соответствующее видеообращение появилось в социальных сетях. 

Известно, что офицер долгое время прожил в Рязани, а после поступил в военное училище в Санкт-Петербурге. Окончив год назад академию, Кирилл Оленьев попал по распределению в Йошкар-Олу. Однако теперь молодой человек безуспешно пытается уволиться из рядов вооруженных сил. 

— К такому решению меня побудила низкая зарплата, отсутствие личного времени. Кроме того, меня не устраивает выполнение различных хозяйственных задач: покос травы, перекапывание земли и уборка территории. На мой взгляд, этим не должны заниматься офицеры, — заявил Оленьев. 

По его словам, зачастую военнослужащие, которые хотят уволиться, становятся заложниками ситуации. Весь процесс увольнения, отмечает молодой человек, может затянуться на несколько месяцев, а иногда инициативу попросту не рассматривают. 

— Я подал заявление еще в мае 2021 года. Но к настоящему времени никаких подвижек в этом вопросе нет, — сказал рязанец.

Кирилл Оленьев заключил, что обратился к общественности, потому что попросту не видит другого выхода.

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