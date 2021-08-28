Рязанец пожаловался на невозможность уволиться с военной службы

Рязанец Кирилл Оленьев пожаловался на невозможность уволиться с военной службы. Соответствующее видеообращение появилось в социальных сетях.

Известно, что офицер долгое время прожил в Рязани, а после поступил в военное училище в Санкт-Петербурге. Окончив год назад академию, Кирилл Оленьев попал по распределению в Йошкар-Олу. Однако теперь молодой человек безуспешно пытается уволиться из рядов вооруженных сил.

— К такому решению меня побудила низкая зарплата, отсутствие личного времени. Кроме того, меня не устраивает выполнение различных хозяйственных задач: покос травы, перекапывание земли и уборка территории. На мой взгляд, этим не должны заниматься офицеры, — заявил Оленьев.

По его словам, зачастую военнослужащие, которые хотят уволиться, становятся заложниками ситуации. Весь процесс увольнения, отмечает молодой человек, может затянуться на несколько месяцев, а иногда инициативу попросту не рассматривают.

— Я подал заявление еще в мае 2021 года. Но к настоящему времени никаких подвижек в этом вопросе нет, — сказал рязанец.

Кирилл Оленьев заключил, что обратился к общественности, потому что попросту не видит другого выхода.