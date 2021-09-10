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Пятница, 10 сентября, 2021
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Рязанец получил 13 лет колонии за кражу велосипедов из Лесопарка

7info
Рязанец получил 13 лет колонии за кражу велосипедов из Лесопарка

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В Рязани суд вынес приговор 33-летнему неоднократно судимому местному жителю, воровавшему велосипеды в Лесопарке. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Мужчина брал в прокат велосипеды в Лесопарке, оставляя в залог документы знакомых и немного денег. Возвращать владельцу имущество рязанец не собирался. Мужчина похитил три велосипеда общей стоимостью 50 тысяч рублей.

С учётом неотбытой части наказания по другим приговорам, общий срок заключения для преступника составит 13 лет в колонии строго режима.

Приговор осуждённый не обжаловал, он вступил в законную силу.

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