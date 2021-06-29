Рязанец пойдет под суд за совершенное 22 года назад убийство

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В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который убил человека 22 года назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В 1999 году в БСМП поступил пациент с ранением шеи. Врачам не удалось его спасти. Пострадавший скончался от массивной кровопотери. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

— Следователи установили, что ранение жертве нанес незнакомый ему мужчина острыми краями горлышка разбитой бутылки. На месте происшествия следователи изъяли осколок указанного предмета. Там обнаружили след пальца руки предполагаемого преступника, — говорится в сообщении.

Под подозрение попал 40-летний рязанец. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности. Мужчина сознался в преступлении.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.