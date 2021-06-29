Рязанец пойдет под суд за совершенное 22 года назад убийство

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который убил человека 22 года назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
В 1999 году в БСМП поступил пациент с ранением шеи. Врачам не удалось его спасти. Пострадавший скончался от массивной кровопотери. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Под подозрение попал 40-летний рязанец. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности. Мужчина сознался в преступлении.
По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.