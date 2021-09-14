Рязанец поджёг две машины после разрыва с подругой

Полицейские задержали 53-летнего жителя Рязани, причастного к поджогу двух автомобилей в Рыбном. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Две иномарки, принадлежащих 37-летней жительнице Рыбного, загорелись около полуночи. Капот одной из машин потух почти сам, у другой сгорела передняя часть.

Эксперт сразу же предположил, что был поджог. Версию подтвердили пластиковые бутылки из-под бензина, найденные рядом.

Женщина рассказала, что недавно рассталась с 53-летним рязанцев, тот обещал ей отомстить. Мужчину нашли и задержали.

Подозреваемый сначала отказывался, но когда узнал о бутылках с отпечатками пальцев, сознался. Выяснилось, что рязанец взял такси, доехал до Рыбного. Там поджёг автомобили, вернулся к машине и уехал домой.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.