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Вторник, 29 июня, 2021
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Рязанец обманул восьмерых людей на 44 000 рублей

Елена Лобанова
Рязанец обманул восьмерых людей на 44 000 рублей
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 Рязанец через Интернет обманул восьмерых людей на 44 000 рублей. 30-летнего подозреваемого задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию обратились трое жителей Москвы в возрасте от 47 до 78 лет. Они рассказали, что нашли в интернете сайты с продажей подержанных вещей и бытового оборудования. Там были заманчивые предложения о продаже электроники. 

— Потерпевшие соглашались на полную предоплату покупку в размере более 5 000 рублей. Через онлайн-сервисы они переводили деньги на указанный счет, после чего продавец не выходил на связь. Иногда покупатели получали по почте пакет лапши или упаковку макарон, — говорится в сообщении. 

Правоохранители выяснили, что подозреваемый в преступлениях находится в Рязани. Оперативники установили местонахождение 30-летнего мужчины и задержали. 

Выяснилось, что ранее он уже обманул пятерых людей. От его рук пострадали еще двое москвичей, жители Санкт-Петербурга, Сызрани и Тулы. Суммарный ущерб составил более 44 000 рублей. 

Против мужчины возбудили уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Расследование уголовных дел продолжается.

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