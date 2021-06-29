Рязанец обманул восьмерых людей на 44 000 рублей

Рязанец через Интернет обманул восьмерых людей на 44 000 рублей. 30-летнего подозреваемого задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратились трое жителей Москвы в возрасте от 47 до 78 лет. Они рассказали, что нашли в интернете сайты с продажей подержанных вещей и бытового оборудования. Там были заманчивые предложения о продаже электроники.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый в преступлениях находится в Рязани. Оперативники установили местонахождение 30-летнего мужчины и задержали.
Выяснилось, что ранее он уже обманул пятерых людей. От его рук пострадали еще двое москвичей, жители Санкт-Петербурга, Сызрани и Тулы. Суммарный ущерб составил более 44 000 рублей.
Против мужчины возбудили уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Расследование уголовных дел продолжается.