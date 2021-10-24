Рязанец избран в секретариат центрального аппарата Союза театральных деятелей

Директор Рязанского театра кукол, руководитель Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Константин Кириллов избран в секретариат центрального аппарата СТД РФ. Об этом сообщается на странице отделения ВКонтакте.
Секретариат СТД избран в субботу, 23 октяюря, во время съезда в Москве. Председателем вновь стал Александр Калягин.
В состав действующего секретариата вошли 32 человека: Айгум Айгумов, Владимир Арефьев, Айрат Абушахманов, Сергей Афанасьев, Дмитрий Бертман, Фарид Бикчантаев, Алексей Бородин, Марина Брусникина, Владимир Гальченко, Михаил Дурненков, Николай Евсеенко, Егений Журавкин, Заурбий Зехов, Игорь Золотовицкий, Константин Иванов, Сергей Кабайло, Константин Кириллов, Сергей Левандовский, Дмитрий Мозговой, Сергей Морозов, Александр Мустаев, Лариса Новикова, Юрий Новохижин, Сергей Паршин, Андрей Пашнин, Андрей Петров, Дмитрий Родионов, Евгений Стеблов, Лев Сундстрем, Владимир Тартаковский, Дмитрий Трубочкин, Светлана Учайкина.
Секретариат является постоянно действующим руководящим органом Союза в период между Съездами. Съезды проходят каждые пять лет.