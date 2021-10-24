Рязанец избран в секретариат центрального аппарата Союза театральных деятелей

— Можно уверенно утверждать, что Рязанское отделение СТД РФ на данный момент одно из самых заметных в стране. Мы растем, развиваемся, учимся, активно общаемся с коллегами и зрителями, а так же, что важно, с вдохновением, с азартом отмечаем профессиональные праздники, — говорится в сообщении. — Присутствие в секретариате руководителя Рязанского регионального отделения свидетельствует о том, что наше профессиональное сообщество слышат, к нам прислушиваются, и, конечно, в ближайшие пять лет нам предстоит много и с увлечением работать. Друзья, продолжаем движение. Будем трудиться и расти. Творчески и в цифрах. Только вперед!