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Воскресенье, 24 октября, 2021
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Рязанец избран в секретариат центрального аппарата Союза театральных деятелей

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Директор Рязанского театра кукол, руководитель Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Константин Кириллов избран в секретариат центрального аппарата СТД РФ. Об этом сообщается на странице отделения ВКонтакте. 

Секретариат СТД избран в субботу, 23 октяюря, во время съезда в Москве. Председателем вновь стал Александр Калягин. 

В состав действующего секретариата вошли 32 человека: Айгум Айгумов, Владимир Арефьев, Айрат Абушахманов, Сергей Афанасьев, Дмитрий Бертман, Фарид Бикчантаев, Алексей Бородин, Марина Брусникина, Владимир Гальченко, Михаил Дурненков, Николай Евсеенко, Егений Журавкин, Заурбий Зехов, Игорь Золотовицкий, Константин Иванов, Сергей Кабайло, Константин Кириллов, Сергей Левандовский, Дмитрий Мозговой, Сергей Морозов, Александр Мустаев, Лариса Новикова, Юрий Новохижин, Сергей Паршин, Андрей Пашнин, Андрей Петров, Дмитрий Родионов, Евгений Стеблов, Лев Сундстрем, Владимир Тартаковский, Дмитрий Трубочкин, Светлана Учайкина.

Секретариат является постоянно действующим руководящим органом Союза в период между Съездами. Съезды проходят каждые пять лет.

— Можно уверенно утверждать, что Рязанское отделение СТД РФ на данный момент одно из самых заметных в стране. Мы растем, развиваемся, учимся, активно общаемся с коллегами и зрителями, а так же, что важно, с вдохновением, с азартом отмечаем профессиональные праздники, — говорится в сообщении. — Присутствие в секретариате руководителя Рязанского регионального отделения свидетельствует о том, что наше профессиональное сообщество слышат, к нам прислушиваются, и, конечно, в ближайшие пять лет нам предстоит много и с увлечением работать. Друзья, продолжаем движение. Будем трудиться и расти. Творчески и в цифрах. Только вперед!

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