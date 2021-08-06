Рязанцы выступили против демонтажа "бесхозной " площадки на улице Либкнехта

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В пятницу, 6 августа, жители дома №10 по улице Либкнехта не согласились с демонтажем площадки, которую признали бесхозной. Об этом они заявили на встрече с депутатами.

Местная жительница рассказала, что ранее сотрудники администрации в рамках проверки всех детских площадок признали объект бесхозным. При этом, отметила женщина, дети играют тут уже больше 30 лет.

Депутат Городской думы Александр Сидоров рассказал, что площадка установлена в месте, где проходят кабеля. Из-за этого возникает ряд сложностей с ее эксплуатацией.

— Нам необходимо решить эту проблему. Новые элементы здесь, конечно, не установят, но старые постараемся отвоевать, — отметил Сидоров.

Он попросил местных жителей собрать подписи для обращения в администрацию.