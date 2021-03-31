Рязанцы высоко оценили реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

В среду, 31 марта, в Рязани состоялось открытое совещание по подведению промежуточных итогов реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Приглашенные на мероприятие представители местных предприятий высоко оценили результаты программы.

Многие организации благодарили губернатора за предоставленную возможность по выходу на мировой рынок. Представители отметили, что выходить на другой уровень — всегда страшно, но это того стоит.

Министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев доложил, что за все время существования регионального центра экспорта международные контракты заключили 94 предприятия. В прошлом году специалисты РЦЭ подобрали рязанским компаниям свыше 500 потенциальных иностранных партнеров. Количество субъектов предпринимательства, охваченных мерами поддержки центра, регулярно растет. Экспорт из Рязанской области осуществляется в более чем 100 стран мира.

При этом Николай Любимов подчеркнул, что несмотря на все положительные стороны, необходимо продолжать развивать экспортную политику. К тому же, это значительно скажется на качестве жизни людей.

Зампредседателя правительства Светлана Горячкина отметила, что Рязанскую область по праву можно считать экспортно-ориентированным регионом.

— Внешнеторговый оборот за последние годы стабильно превышает $1 млрд, а в 2019 года эта цифра возросла до $2 млрд. В 2020 году, как и по всей стране, экспорт имеет отрицательную динамику. При этом стоит отметить, что наша страна одна из первых возобновила экспорт, а ряд других государств долгое время оставались закрытыми, — объяснила Горячкина.

В заключение Николай Любимов попросил рязанцев активизировать экспортную работу.

— Прежде всего нам нужны новые зарубежные контакты. Поэтому я прошу вплотную заняться организацией бизнес-миссий по всем выгодным и интересным для нашей области направлениям с учетом анализа конъюнктуры рынка, действующих и перспективных проектов рязанских экспортеров. Я готов лично встречаться с зарубежными партнерами, презентовать экономический потенциал региона, — подчеркнул Николай Любимов.

В рамках встречи также состоялось торжественное награждение победителей конкурсов «Экспортер года Рязанской области – 2020».