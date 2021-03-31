Рязанцы высоко оценили реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

В среду, 31 марта, в Рязани состоялось открытое совещание по подведению промежуточных итогов реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Приглашенные на мероприятие представители местных предприятий высоко оценили результаты программы.
Многие организации благодарили губернатора за предоставленную возможность по выходу на мировой рынок. Представители отметили, что выходить на другой уровень — всегда страшно, но это того стоит.
Министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев доложил, что за все время существования регионального центра экспорта международные контракты заключили 94 предприятия. В прошлом году специалисты РЦЭ подобрали рязанским компаниям свыше 500 потенциальных иностранных партнеров. Количество субъектов предпринимательства, охваченных мерами поддержки центра, регулярно растет. Экспорт из Рязанской области осуществляется в более чем 100 стран мира.
При этом Николай Любимов подчеркнул, что несмотря на все положительные стороны, необходимо продолжать развивать экспортную политику. К тому же, это значительно скажется на качестве жизни людей.
Зампредседателя правительства Светлана Горячкина отметила, что Рязанскую область по праву можно считать экспортно-ориентированным регионом.
В заключение Николай Любимов попросил рязанцев активизировать экспортную работу.
В рамках встречи также состоялось торжественное награждение победителей конкурсов «Экспортер года Рязанской области – 2020».